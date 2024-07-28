Потеря контроля над Мирноградом может привести к катастрофе для ВСУ, пишет издание Zeit. Мирноград находится на ключевой линии снабжения, соединяющей Покровск и Часов Яр, от которой зависит большая часть логистики ВС Украины в регионе.

"Если контроль перейдёт к ВС РФ, и линия снабжения прервётся, Киеву грозит развал фронта", — говорится в статье.

Отмечается, что без надёжной логистики положение ВСУ может значительно ухудшиться. Автор статьи также отмечает, что ситуация на двух из трёх ключевых участках фронта сильно ухудшилась в результате наступления ВС РФ.

"Однако дела ещё хуже на западе, на участке близ Покровска. Наступающие на западном участке подразделения ВС РФ смогли занять Прогресс и почти полностью окружили позиции ВСУ к северу от населённого пункта", — резюмируется в публикации.

По данным Минобороны, за сутки украинские солдаты понесли существенные потери: до 1930 человек, танки и бронемашины, две боевые машины РСЗО, 23 орудия артиллерии, миномёты 28 единиц автотехники.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)