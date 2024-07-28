Украина не может изменить своё положение и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Deep Dive.
"Я думаю, что для Киева слишком поздно. Траектория событий уже определена, нужно время, чтобы всё произошло. Знаете, это как придти к врачу с четвёртой стадией рака и ждать хороших новостей. Рак делает своё дело, и вы умрёте через полгода или три месяца — такова картина на Украине", — отметил он.
По словам аналитика, бои будут продолжаться, но в определённый момент математика заставит ВС Украины сдаться. Согласно данным МО РФ, совокупные потери украинских боевиков за сутки составили до 1 930 человек, они потеряли четыре танка и бронемашины, две машины РСЗО, 23 артиллерийских орудия и миномёта, а также 28 единиц автомобильной техники.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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