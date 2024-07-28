Американская газета Washington Post сообщила, что ВС РФ изменили направление своих атак, нацелившись на захват Покровска — важного транспортного узла для ВСУ. Эксперты издания подчёркивают, что в рамках СВО бойцы методично продвигаются вдоль дуги, включающей три ключевых пункта: Часов Яр, Торецк и Очеретино.
Наступление происходит на фоне серьёзной нехватки личного состава в ВС Украины и активных обсуждений необходимости в мирных переговорах на условиях, предложенных Владимиром Путиным. Авторы материала предположили, что главной территориальной целью для РФ является Донецкая Республика, поскольку наступление на харьковском направлении принесло Москве локальные успехи.
"На фронте наиболее активно ВС РФ наступают на Покровском направлении. Идут тяжёлые бои, но именно здесь с весны наблюдается регулярное образование котлов для ВСУ. На этой неделе в каналах Украины негодовали по поводу котла у посёлка Прогресс. На Торецком направлении также есть продвижение и схожий охват в укреплениях. Продвижение на сотни метров в день здесь — реальный успех ВС РФ, настолько серьёзна оборона противника", — пишет "Воин DV".
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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