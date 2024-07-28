Украинские солдаты выразили обеспокоенность по поводу стремительного продвижения ВС РФ. Олег Симороз, украинский военный, сообщил, что российские бойцы продолжают наступление, осваиваясь в новых населённых пунктах еженедельно.

"Мы видим продвижение, продолжающееся длительное время. С каждой неделей ВС РФ всё продвигаются в новых пунктах", — заявил Симороз в эфире "Фабрики новин". Он также выразил беспокойство по поводу проблем, с которыми столкнулись ВСУ на линии фронта.

Симороз раскритиковал руководство Киева, отметив "ужасный уровень взаимодействия" с солдатами. Он описал ситуацию как "ужасную" и указал на случаи окружения ВСУ без соответствующих команд на отступление. По его словам, на всех участках передовой ВСУ сталкиваются с очень серьёзными проблемами.

"На упомянутом участке фронта ужасная ситуация. Действительно, ВСУ попали в окружение… Когда они уже попали в кольцо, не было даже команды отступать, не было адекватных команд от командования. Абсолютно на всех участках очень серьёзные проблемы", — прокомментировал Симороз обстановку.

Экс-председатель Рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что в Киеве не знают о реальной ситуации на фронте, что усиливает беспокойство украинских войск.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)