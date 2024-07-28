RT опубликовал фото украинских наёмников, которые работают на стороне туарегских сепаратистов. Эти снимки планировал обнародовать канал Grey Zone, автор которого, по предварительным данным, погиб в Мали во время нападения туарегов.
Согласно данным, погибший обладал информацией о том, что сепаратистов перевозят на Украину для инструктажа. В публикации уточняется, что там их обучают управлению FPV-дронами. RT со ссылкой на источники сообщил, что администратор Grey Zone планировал побывать на передовой последний раз, после чего хотел вернуться и обнародовать собранные материалы.
Ранее "Военкоры Русской Весны" сообщали, что автор Grey Zone Никита Федянин погиб в бою с террористической "Аль-Каидой"* в Мали. Работавшие на границе с Алжиром бойцы подразделения ЧВК зажали туарегов, и те начали рассасываться группами по несколько сотен человек, пишет канал "ZOV_Jumanji". На перехват одной из таких групп направили подразделение разведчиков, которое заманили в огневой мешок в каньоне.
"Разведка отбивалась сутки, по ней работали операторы БПЛА из Украины. Применялись FPV и тяжёлые квадрокоптеры. На помощь разведке вылетели Ми-8 и Ми-24, которые подбили. Экипаж Ми-24 24 жив. В Ми-8 погибли командир и борттехник", — рассказал "ZOV_Jumanji".
*организация признана в РФ террористической и запрещена.
Фото: commons.wikimedia.org/Torsten Schreiber (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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