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RT опубликованы фото наёмников Украины из Африки, помогающих туарегам
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RT опубликованы фото наёмников Украины из Африки, помогающих туарегам

RT опубликовал фото украинских наёмников, которые работают на стороне туарегских сепаратистов. Эти снимки планировал обнародовать канал Grey Zone, автор которого, по предварительным данным, погиб в Мали во время нападения туарегов.

Согласно данным, погибший обладал информацией о том, что сепаратистов перевозят на Украину для инструктажа. В публикации уточняется, что там их обучают управлению FPV-дронами. RT со ссылкой на источники сообщил, что администратор Grey Zone планировал побывать на передовой последний раз, после чего хотел вернуться и обнародовать собранные материалы.

Ранее "Военкоры Русской Весны" сообщали, что автор Grey Zone Никита Федянин погиб в бою с террористической "Аль-Каидой"* в Мали. Работавшие на границе с Алжиром бойцы подразделения ЧВК зажали туарегов, и те начали рассасываться группами по несколько сотен человек, пишет канал "ZOV_Jumanji". На перехват одной из таких групп направили подразделение разведчиков, которое заманили в огневой мешок в каньоне.

"Разведка отбивалась сутки, по ней работали операторы БПЛА из Украины. Применялись FPV и тяжёлые квадрокоптеры. На помощь разведке вылетели Ми-8 и Ми-24, которые подбили. Экипаж Ми-24 24 жив. В Ми-8 погибли командир и борттехник", — рассказал "ZOV_Jumanji".

*организация признана в РФ террористической и запрещена.

Фото: commons.wikimedia.org/Torsten Schreiber (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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