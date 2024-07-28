Участники интенсива "Архипелаг" выделили профессии в сфере беспилотных аппаратов (БПЛА), которые востребованы сейчас и будут актуальны в будущем. По мнению участников опроса, каждый специалист должен обладать навыками работы с технологиями ИИ.

В ближайшие годы будут востребованы:

Генеративные дизайнеры ;

; Специалисты по обработке и сбору данных ;

; Специалисты по работе с пространственными данными для интеграции отрасли БАС и использования данных, полученных посредством технологий БАС, в разных секторах экономики;

для интеграции отрасли БАС и использования данных, полученных посредством технологий БАС, в разных секторах экономики; Специалисты по РЭБ.

Некоторые из этих профессий могут быть включены в перечень для профессионального обучения, утвержденный Минпросвещения. Однако это произойдёт только после доработки.

Профессионалы будущего должны будут обладать обширными знаниями в математике, физике, аэродинамике, тепломассообмене, радиоэлектронике, технологии конструкционных материалов, программировании и инженерном деле. Помимо прочего, необходимы:

Операторы и пилоты БАС ;

; Инженеры-конструкторы ;

; Специалисты по ИИ и управлению БАС ;

; Разработчики, проектировщики и операторы БПЛА.

"Часть из них может войти и в спецперечень профессий, который в июне утверждён Минпросвещения. Правда, после доработки и обсуждения", — резюмировал "Беспилот".

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