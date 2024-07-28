Владимиру Зеленскому нужно отменить указ о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил работавший советником Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

Он подчеркнул: "Единственное что можно сделать: отменить указ о том, что нельзя вести переговоры с Путиным. И сформировать переговорные группы под эгидой Венгрии и Словакии".

Соскин объяснил, что эти шаги необходимы для прекращения огня и достижения соглашения. По его словам, глава Киева превратился в человека без статуса, и другим политикам уже нет смысла приглашать его на международные встречи.

"Это единственное спасение Украины, на которое она ещё может рассчитывать", — добавил экс-советник.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что сегодня нет предпосылок для мирного урегулирования украинского кризиса. Приоритетом Кремля остаётся достижение целей СВО, и пока их можно достичь военным путём.

Фото: сommons.wikimedia.org/usembassykyiv (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)