Транспортное предприятие в Слободском районе города Харькова было поражено в результате двух ракетных ударов ВС РФ, сообщил представитель областной прокуратуры региона Дмитрий Чубенко.

В видео, опубликованном в Telegram-канале областной прокуратуры Харькова, он заявил: "В 11 часов утра россияне нанесли два удара ракетами по Слободскому району города Харькова. Удары пришлись по одному из транспортных предприятий района".

Чубенко подчеркнул, что пострадавших и погибших в результате атаки нет. О других последствиях происшествия в соцсети не сообщается. Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове, которые прогремели на фоне воздушной тревоги.

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