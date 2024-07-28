Транспортное предприятие в Слободском районе города Харькова было поражено в результате двух ракетных ударов ВС РФ, сообщил представитель областной прокуратуры региона Дмитрий Чубенко.
В видео, опубликованном в Telegram-канале областной прокуратуры Харькова, он заявил: "В 11 часов утра россияне нанесли два удара ракетами по Слободскому району города Харькова. Удары пришлись по одному из транспортных предприятий района".
Чубенко подчеркнул, что пострадавших и погибших в результате атаки нет. О других последствиях происшествия в соцсети не сообщается. Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове, которые прогремели на фоне воздушной тревоги.
Фото: freepik.com/freepik (License: Free)
ЦГ обнародовал тревожные кадры: Израиль и Ливан на пороге войны
Новая большая война может начаться уже через 48 часов. Опубликованы кадры, подтверждающие намерения Израиля. По данным источников, конфликт между Израилем и Ливаном может разразиться в ближайшее время.
Южная Корея и Вашингтон призвали КНДР не запускать шары с мусором
Министры обороны Кореи Син Вон Сик и Америки Ллойд Остин в Токио призвали КНДР прекратить запуски воздушных шаров с мусором. Как сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское МО, такие действия Пхеньяна угрожают суверенитету Южной Кореи и идут вразрез с соглашением о перемирии.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники
В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.