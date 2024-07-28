Депутат и член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что Москва должна очень внимательно подойти к обмену солдат ВСУ из "Азовстали". В комментарии для "Ленты.ру" он подчеркнул, что среди захваченных в Мариуполе боевиков есть те, кто совершил массу преступлений, и поэтому их обмен должен быть тщательно рассмотрен СК.
"Азовсталь" — отдельный разговор, там были отпетые бандиты. Очень внимательно надо смотреть на обмен "Азовстали". Они там много дел натворили, поэтому СК и все будут чётко рассматривать данные вопросы", — заявил Заварзин.
Известно, что 28 июля украинские морпехи, остающиеся в плену более двух лет, обратились к украинскому руководству с требованием об обмене. Их пленение произошло после длительных боёв в Мариуполе. Напомним, 4 мая 2022-го министр обороны РФ объявил, что Мариуполь полностью контролируется ВС РФ. Однако украинские боевики продолжали удерживать позиции на территории комбината "Азовсталь" до 20 мая, когда военное ведомство России заявило о полном освобождении предприятия. Эти события и дальнейшая судьба пленённых солдат из "Азовстали" продолжают притягивать внимание и вызывать обсуждение как в России, так и на Украине.
Фото: commons.wikimedia.org/State Duma of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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