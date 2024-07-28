Урегулирование украинского кризиса возможно лишь через капитуляцию Киева, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Dialogue Works.
"У Зеленского два пути: либо политическое урегулирование, либо смерть. Да, он старается найти политическое решение. Всё просто: капитуляция", — подчеркнул он.
По словам экс-агента, российские ВС, в отличие от ВСУ, не несут столь существенные потери. Джонсон отметил, что российские солдаты продолжают наступление и освобождают всё больше территорий.
"Они уничтожают много украинских солдат и берут в плен существенное количество людей", — добавил он.
По данным МО России, за последние сутки ВСУ потеряли до 1 910 человек, 14 танков и других боевых бронемашин, а также 30 орудий артиллерии и миномётов, 29 единиц автомобильной техники.
Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу, однако киевский режим на запретил переговоры. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что не видит предпосылок для мирного урегулирования. Приоритетом для РФ остаётся достижение целей СВО, что пока возможно лишь военным путём.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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