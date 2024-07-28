В Одесском военкомате заявили, что мужчины младше 25 лет могут быть мобилизованы в ВСУ. Это заявление опубликовано на странице в Facebook*. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине до 25 лет.

"Мужчины от 18 до 25 лет зачисляются в призывники. Однако их могут мобилизовать: если мужчина прошёл срочную службу в мирное время; закончил вуз или военную кафедру и получил ВУС; имел статус "ограниченно годный", то есть признан ВВК как непригодный к срочной службе и годный к службе в военное время", — говорится в сообщении.

Депутат Рады Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста. Ранее Владимир Путин отмечал, что администрация Америки заставит Киев снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых военкомы применяют силу к мужчинам и увозят их в микроавтобусах.

Закон об усилении мобилизации на Украине в силе с 18 мая. Документ обязывает в течение 60 дней обновить данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат или зарегистрироваться дистанционно в "кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник её не видел: датой считается число, когда в документе проставили штамп о невозможности личного вручения. В проекте также указано, что военнообязанных обязуют носить при себе военный билет и предъявлять его военкомам или полиции. Уклонистов могут лишить водительских прав. Сроки демобилизации не прописаны.

*Социальная сеть Facebook запрещена в РФ.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)