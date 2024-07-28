Российские бойцы освободили два населённых пункта в Донецкой Республике, что значительно укрепило их позиции. В эфире 360. ru политолог Евгений Михайлов рассказал о значении контроля над Лозоватским и Волчьим для ВС РФ.
Собеседник признал, что взятие Волчьего и Лозоватского имеет большое значение для российской армии — это фактически контроль над Очеретинскими высотами на сотни квадратных км.
"После Лозоватского на очереди Покровск и Мирноград: ворота в Днепропетровскую область", — отметил Михайлов и добавил, что рядом окружён гарнизон ВСВУ.
Контроль над Лозоватским позволит перерезать дорогу между Покровском и Константиновкой, по которой ВСУ получают подкрепление, снаряды и провизию.
"Это очень весомо. Фронт пока не рассыпался, но сыпется", — заявил Михайлов.
Эксперт отметил, что стоящий рядом гарнизон ВСУ фактически попал в окружение.
"Кто успел — сбежал, а кто не успел, сдадутся в плен, либо будут ликвидированы", — добавил политолог.
Михайлов подчеркнул, что текущая тактика заключается в окружении, уничтожении и вытеснении противника, что позволяет сберечь личный состав ВС РФ. По его словам, солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен. По 17-20 человек поднимают руки, и эксперт уверен, что аналогичная ситуация произойдёт и в окружённом гарнизоне.
Фото: commons.wikimedia.org/Andrii2603 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Толорая: БРИКС переживает второе рождение
После присоединения новых членов к БРИКС альянс переживает второе рождение и превращается в переговорную площадку мирового большинства.
NYP: звёзды вернули в моду белую повязку для головы
Знаменитости вновь ввели в моду аксессуар для волос, который был особенно популярен в 1990-е годы.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники
В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.