Российские бойцы освободили два населённых пункта в Донецкой Республике, что значительно укрепило их позиции. В эфире 360. ru политолог Евгений Михайлов рассказал о значении контроля над Лозоватским и Волчьим для ВС РФ.

Собеседник признал, что взятие Волчьего и Лозоватского имеет большое значение для российской армии — это фактически контроль над Очеретинскими высотами на сотни квадратных км.

"После Лозоватского на очереди Покровск и Мирноград: ворота в Днепропетровскую область", — отметил Михайлов и добавил, что рядом окружён гарнизон ВСВУ.

Контроль над Лозоватским позволит перерезать дорогу между Покровском и Константиновкой, по которой ВСУ получают подкрепление, снаряды и провизию.

"Это очень весомо. Фронт пока не рассыпался, но сыпется", — заявил Михайлов.

Эксперт отметил, что стоящий рядом гарнизон ВСУ фактически попал в окружение.

"Кто успел — сбежал, а кто не успел, сдадутся в плен, либо будут ликвидированы", — добавил политолог.

Михайлов подчеркнул, что текущая тактика заключается в окружении, уничтожении и вытеснении противника, что позволяет сберечь личный состав ВС РФ. По его словам, солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен. По 17-20 человек поднимают руки, и эксперт уверен, что аналогичная ситуация произойдёт и в окружённом гарнизоне.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrii2603 (Creative Commons Attribution 4.0 International)