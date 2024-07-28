Находящийся в плену фельдшер отделения эвакуации медроты 36 бригады морской пехоты ВСУ Андрей Шидловский обратился к командирам с просьбой о помощи. В рамках обращения пленных морпехов, оказавшемся у РИА Новости, Шидловский просит забрать из плена хотя бы тех военных, которые в боях потеряли конечности и испытывают нужду в протезировании.
"Хотел бы обратиться к руководству военно-медицинских сил Украины помочь с обменом раненых, которым необходимо протезирование конечностей", — сказал он.
Ранее находящиеся более двух лет в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Владимира Зеленского с требованием их обменять. Боевики считают себя забытыми властями и командирами, о чём говорится в их видео.
К середине апреля 2022-го более 1 300 боевиков элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ сдались в плен ВС РФ в Мариуполе. Часть из них до сих пор в плену, несмотря на готовность Москвы обменять их, в то время как боевики запрещённого "Азова"*, взятые в плен в Мариуполе, были обменяны киевским режимом осенью 2022 года.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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