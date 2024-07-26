Российские бойцы продолжают освобождение дороги, соединяющей Сватово и Купянск, рассказал Виталий Ганчев, глава администрации Харьковской области.

"Освобождается соединяющая Купянск и Сватово дорога, перешли ряд населённых пунктов вдоль артерии под контроль ВС России. По мере продвижения армии будем дальше продвигаться со своей администрацией, оказывать поддержку, в том числе и в эвакуации граждан", — заявил Ганчев.

По его словам, российские войска медленно, но уверенно идут к самому Купянску. Кроме того, представители российской администрации уже посетили освобождённые сёла Первомайское и Орлянка, где проживает несколько семей, которым нужна помощь, добавил Ганчев.

Владимир Зеленский ещё в мае признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное. В Генштабе ВСУ отмечали "тактический успех" ВС РФ на Харьковском направлении.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)