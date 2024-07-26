В зоне СВО начали применять новейший беспилотник "Молния". Для его сборки не нужны ни отвёртка, ни гаечный ключ. На всю работу уходит около 10 минут. Дрон уже сравнивают с барражирующим "Ланцетом", но "Молния" в десятки раз дешевле и проще в эксплуатации.

На видео от WarGonzo представлены кадры боевой работы на Харьковском направлении — бойцы батальона "Феникс" громят противника ударными дронами "Молния-1". Обнаруженный пункт дислокации ВСУ в глубоком тылу был атакован несколькими "Молниями" и, судя по кадрам, весьма результативно. "Молния" летает на 30 км в тыл врага, несёт до 5 кг взрывчатки и экономно расходует заряд батареи, поскольку планирует.

Сменит ли "Молния" "Ланцеты" и fpv-дроны? В чем преимущества и особенности нового БПЛА? Уступает ли он "Ланцетам" и в чём?

Об этом NewsInfo.Ru расспросил военного эксперта Алексея Леонкова и Константина Сивкова, заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике.

"Молния" — это просто сильно упрощённый беспилотник, который позволяет ещё дешевле решать боевые задачи. Не заменит, "Ланцет" развивается в получении дополнительных возможностей, включая ИИ, тогда как "Молния" по сути является заменой ранних "Ланцетов", — считает Сивков.

Есть ли у "Молнии" свои особенности, которых нет у других беспилотников?

"Нет, это простейший беспилотник, и в этом его главная ценность", — отметил эксперт.

"Ланцетам" он уступает?

"По тактико-техническим характеристикам — да, это самая простая конструкция. Не знаю, честно говоря, детали. Исходя из того, что он собирается буквально без отвёртки — это простейшая и наиболее дешёвая конструкция с небольшим радиусом действия, простейшей ударной частью: либо граната, либо боевая часть от гранатомёта, кумулятивная. Радиус небольшой. Скорость полёта тоже в пределах 100-120 км. Простейшая конструкция, призванная решить задачу максимального удешевления и за счёт этого — максимального увеличения числа этих беспилотников", — подчеркнул Константин Сивков.

Пока можно сказать одно — предельно дешёвый беспилотник, смысл создания которого в максимальном наращивании количества и в том, чтобы противник захлебнулся в производстве БПЛА, заключил эксперт. В свою очередь, Алексей Леонков предложил не торопиться и дождаться подтверждения их эффективности.

"Рисковать не будем. "Ланцеты" подтвердили, "Кубы" подтвердили. ZALA, беспилотники-разведчики, подтвердили. "Упырь" подтвердил свою эффективность. Есть уже наработанные БПЛА. Ведь каждый месяц появляется что-то новое", — подытожил военный эксперт.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)