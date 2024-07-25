Несколько дней в Сети кипят дискуссии о тексте закона о дисциплинарном аресте и запрете гаджетов в армии. Журналисты и общественники обратили внимание на пункты 19 и 20 статьи 2 о грубых дисциплинарных проступках. Речь идёт о нарушении запрета предоставлять СМИ, либо распространять через интернет или предоставлять информацию:

а) позволяющую определить принадлежность военных и граждан, призванных на сборы, к ВС РФ, другим войскам, органам и воинским формированиям.

б) о других военных и гражданах, призванных на военные сборы, уволенных с воинской службы, членах их семей и родителях, в том числе данные, позволяющие определить место нахождения лиц в определённый период.

в) о деятельности своей или других военных и призванных на сборы граждан, уволенных со службы.

г) о деятельности органов военного управления, соединений, объединений, воинских частей и иных организаций в составе ВС РФ или других войск. В том числе информацию о дислокации и передислокации.

Пункт 20 гласит о нарушении запрета при исполнении воинских обязанностей, предусмотренных подпунктами пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" — иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться и которые позволяют распространять по интернету или предоставлять аудио, фото, видео и данные геолокации.

Если закон примут, значит ли это, что теперь почти любое интервью или комментарий бойца в зоне СВО будут вне закона? Что будет можно, а что нельзя указывать в материалах и сводках с полей?

На это вопросы NewsInfo.Ru ответил Владислав Шурыгин, военный эксперт и член Изборского клуба.

"Вся проблема этого закона — он написан настолько расплывчато, что даже сейчас невозможно определить, что можно, что нельзя. Поскольку он оставляет полный простор для трактовки, соответственно, для волюнтаризма и беспредела. В этом его главная проблема. Социалисты говорили, что закон нужно было разделять и принимать по раздельности. То есть сначала нужно было принять закон о дисциплинарных наказаниях, о том, что возвращается гауптвахта, на которую можно посадить по решению командира части, а не по военному суду, за целый ряд наказаний, а уже потом заниматься гаджетами и всем, что вокруг них", — объяснил эксперт.

Сегодня это превращается в правовой беспредел, рассказал Владислав Шурыгин.

"Уже сегодня мне позвонили с фронта и сказали, что у дембелей, тех, кто возвращался по окончанию контракта, то есть у фактически свободных, военная полиция на границе отобрала сотовые телефоны. Вопрос: на каком основании? Кто дал команду, на основании какого приказа? И ещё очень много вопросов. Закон пока не принят, а беспредел уже начался. Поэтому здесь я не готов комментировать, насколько этот закон ограничивает то или иное, он настолько расплывчат, что трактовать его можно как угодно", — подчеркнул военный эксперт.

К примеру, человек говорит: "Я служил в пехоте". Что это — его идентификация или просто упоминание? Как решат трактовать, так и будет, заключил Шурыгин.

"Понятно, когда человек пишет: "Я нахожусь в городе Иваново, в ВЧТК такой-то, которая является такими-то войсками". Тут всё понятно. А если перед этим я сказал, что служил в пехоте, как это трактовать? И где это будут трактовать? И главное, кто трактует? Вот и я не знаю. Я с вами пытаюсь понять, и пока у меня нет ответа. Нужно, чтобы закон приняли окончательно, а дальше любой закон в армии появляется в виде приказа командира. То есть дальше идёт приказ о введении этого закона в той части, которой он будет касаться. Дальше должно быть разъяснение подзаконное. И здесь мы уже сможем увидеть некую следующую часть", — разъяснил эксперт.

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