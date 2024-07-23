Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Москве нужно быть готовой к возможным провокациям Запада в Арктике после обновлённой стратегии Штатов по региону. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что главным преимуществом России является наличие большого флота, включая атомные ледоколы.

"Несмотря на глобальное потепление, зима в Арктике была холодной, и там необходим ледокольный флот. У РФ он самый большой в мире, а атомных ледоколов больше нет ни у кого. Американцы строят авианосцы, а мы ледоколы, и в этом мы впереди всех", — объяснил Дандыкин.

Эксперт обратил внимание на активность американских и британских подлодок в водах Северного Ледовитого океана, а также на разведывательные полёты B-52. Тем не менее Россия готова к различным сценариям развития событий.

"Мы успели подготовиться и с военно-морской точки зрения, и с экономической, и в строительстве ледоколов. Скоро у нас будет уже пять ледоколов типа "Арктика". Строятся судна проекта "Лидер" - два по 70 000 тонн водоизмещения, способные колоть лёд до четырёх метров толщиной. Есть военные ледоколы типа "Илья Муромец" и другое", — перечислил Дандыкин.

МО США обновило стратегию по Арктике, рассматривая эту территорию как регион стратегического противостояния. В документе Пентагона сказано, что Вашингтон обеспокоен активностью Москвы и Поднебесной вблизи Аляски и планирует проводить военные учения как самостоятельно, так и с привлечением союзников.

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