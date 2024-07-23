Депутат Андрей Гурулёв заявил, что НАТО продолжит расширение на восток и подчеркнул важность подготовки РФ к конфликтам. В эфире "Царьграда" Гурулёв отметил, что Альянс не изменит политику в отношении Москвы и не откажется от задачи "разгромить нашу страну".

Гурулёв также подчеркнул, что не следует надеяться на возможность договориться с Западом: "Очевидно, НАТО пойдёт на восток. И сроки обозначены. На этом фоне ключевой вопрос: чем будет защищаться Россия".

По его мнению, необходимо просчитывать потенциальные ответы и развивать средства борьбы: "Любая война сегодня отчасти ведётся за счёт параллельного развития средств вооружённой борьбы. Она меняет методы применения войск, военную науку и характер. Но какой она будет через пять лет? Совершенно другой".

Гурулёв предположил, что к 2029-2030 годам НАТО подготовится к прямому конфликту с РФ: "Прозвучала отмашка на развёртывание мощностей ВПК Америки. То есть было заявлено, что, дескать, готовимся к большой войне с Россией в 2029–2030 годах".

Он также отметил, что Штаты не хотят воевать своими войсками, предпочитая использовать союзников: "Для них основное — чтобы ни один их солдат не погиб. Они хотят воевать руками шестёрок. Это Восточная Европа, затем Западная. Но эти страны не сильно готовы".

Гурулёв указал на важность подготовки Запада к конфликту, включая увеличение производства вооружений и призывную кампанию: "Идёт конфликт на Украине, и запасы Западной Европы сильно истощились. Чтобы раскрутить промышленность, требуется время. Капитализм не за один год выпустит какое-то количество снарядов, а будет обеспечен работой на 5-10 лет"

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