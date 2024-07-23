Депутат Рады Роман Костенко заявил, что в ряды ВСУ мобилизовали почти 4 000 заключённых. Об этом пишет "Страна.ua". По словам Костенко, большинство из них недавно завершили обучение.

"3 800 заключённых уже в ВСУ. Большинство завершили обучение. Но среди них уже есть погибшие и раненые", — уточнил депутат.

Костенко полагает, что общая численность мобилизованных заключённых может достичь 5 000 человек. Этот комментарий он дал в контексте предложения продлить военное положение.

Ранее Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Раду ряд законопроектов. Один из них предусматривает продление военного положения, другой — мобилизации. По словам депутата Украины Ярослава Железняка, сроки продления составят 90 дней. Таким образом, военное положение и мобилизация могут продлиться до 9 ноября.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативы Зеленского, заявила, что личные амбиции руководства Украины требуют бесконечных жертв. По её словам, это приводит к тому, что Киев снижает возраст мобилизованных.

Фото: flickr.com/teteria sonnna from Obukhiv, Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)