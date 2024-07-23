Депутат Султан Хамзаев призвал Джо Байдена добровольно отказаться от полномочий. Это заявление прозвучало после того, как Байден делегировал их часть министру финансов и госсекретарю Америки в рамках закона о поддержке Киева, включая положения о конфискации российских активов. Байден не намерен баллотироваться на второй срок и поддерживает Камалу Харрис на предстоящих выборах.
"Если Байден не может баллотироваться, может ли он исполнять обязанности? Будет честно, если он сложит полномочия. Также стоит призвать ЕС пересмотреть отношения с Россией после трусливого бегства Байдена с выборов. Либо пора бежать с ним", — заявил Хамзаев РИА Новости.
По мнению депутата, действия Байдена свидетельствуют о том, кто является главным бенефициаром конфликта на Украине, и чей это "семейный подряд".
"А пока мир продолжает наблюдать как лидер США виртуально, но не виртуозно высиживает последние недели в кресле президента", — добавил Хамзаев.
Выборы в США назначены на 5 ноября. Первоначально ожидалось, что кандидатом от Демпартии выступит Джо Байден, однако после его провала на дебатах с Трампом усилились призывы выйти из гонки. И 21 июля Байден заявил о выходе из кампании и поддержал Харрис, которая уже заручилась поддержкой внутри партии и намерена победить.
Спикер Палаты Майк Джонсон призвал его покинуть пост президента. Позже сенатор Эрик Шмитт предложил применить 25- поправку к Конституции Америки, чтобы объявить Байдена неспособным исполнять обязанности президента и заставить его уйти в отставку.
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