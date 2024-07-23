Глава МО Германии Борис Писториус подвергся освистанию на предвыборном мероприятии СДПГ в Лейпциге из-за поддержки поставок оружия ВСУ. Об этом пишет Berliner Zeitung.

"В понедельник в Лейпциге нарушили предвыборное мероприятие СДПГ с участием Бориса Писториуса", — пишет издание, ссылаясь на полицию.

На место проведения пришли 50 протестующих. Крики и свист были настолько громкими, что организаторам пришлось прервать мероприятие, несмотря на то, что оно проходило внутри здания. Протестующие назвали Писториуса "лицемером" и "разжигателем войны".

На мероприятие смогли проникнуть трое протестующих, которых вскоре вывели из зала службисты. По данным полиции, демонстрация организована Frieden schaffen ohne Waffen и партией "Союз Сары Вагенкнехт".

Писториус является сторонником размещения ракет Штатов в ФРГ и военной поддержки Киева. Он ранее заявлял, что считает недостаточными 4 млрд евро, заложенные в бюджет на 2025 год для ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomasz Lipinski (Creative Commons Attribution 4.0 International)