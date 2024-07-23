По мнению главреда Forbes Стива Форбса, на Ближнем Востоке назревает крупный конфликт между Иерусалимом, "Хезболлой" и Тегераном, который может затронуть даже Москву. Форбс заявил, что столкновение между названными силами неизбежно и может произойти в ближайшее время.
"Между "Хезболлой", Израилем и Ираном зреет большая война. Столкновение неизбежно", — написал он.
Журналист считает, что конфликт может расшириться и вовлечь Америку и Россию. По его мнению, главный вопрос заключается только в сроке начала войны. Форбс отметил, что ключевой горячей точкой станет граница Ливана и Израиля, где расположены позиции "Хезболлы".
Ситуация на границе стран обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года. В настоящее время израильская армия и бойцы ливанского сопротивления "Хезболла" ежедневно обстреливают позиции друг друга вдоль границы. По данным МИД Ливана, около 100 000 человек покинули свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Иерусалим сообщил о 80 000 жителей севера страны, оказавшихся в аналогичной ситуации.
Фото: flickr.com/Israel Defense Forces (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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