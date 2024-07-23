Вице-президент Америки Камала Харрис является ненадёжным кандидатом на пост главы государства, а её действия основаны на политических трендах, заявил РИА Новости бывший прокурор Минюста Рональд Зиверт. Он отметил, что Харрис впустила 15 млн нелегалов, включая тысячи преступников и сотни террористов, стремилась лишить финансирования полицию и упразднить таможенную службу Штатов.
"Она ненадёжна", — подчеркнул Зиверт.
В роли окружного прокурора Сан-Франциско Харрис бросало в две крайности в борьбе с наркотиками.
"Я не знаю фактов и политики, но предполагаю, что она реагировала на тенденции времени", — добавил Зиверт.
Джо Байден недавно сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он выразил поддержку Харрис, которая уже заявила о своём намерении выиграть номинацию демократов. Однако в прессе нет единого мнения о том, что произойдёт с деньгами, собранными единым фондом кампании Байден-Харрис.
Согласно источникам, средства смогут почти без ограничений использовать, если Харрис останется кандидатом. Если демократы не изберут её, возникнут законодательные ограничения на использование средств.
Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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