ЕС предложил два варианта заморозки активов Центробанка РФ на долгий период, чтобы развеять опасения Америки относительно финансовых и юридических возможностей предоставления Киеву кредитов на $50 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Первый вариант о бессрочной заморозке активов, которая будет постоянно пересматриваться. Второй предполагает продление санкций раз в 18, 24 или 36 месяцев вместо полугодового периода.

ЕС, Штаты и G7 несколько месяцев работают над планом по кредитам для Киева на сумму $50 млрд до конца 2024-го. Эти кредиты будут погашаться за счёт прибыли от замороженных активов ЦБ РФ. Соглашение было достигнуто на саммите G7 в июне.

Однако Штаты выразили обеспокоенность тем, что санкционный режим Европы против Москвы требует продления каждые полгода единогласным решением 27 членов ЕС. Это может стать проблемой, если заморозку не удастся продлить, считают в Вашингтоне. Поэтому американцы просят ЕС предоставить более надёжные гарантии того, что активы Центробанка РФ останутся замороженными, заявил представитель Минфина США.

Euroclear заработал €4,4 млрд на замороженных активах России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕК получит €1,4 млрд из первого транша доходов в августе. Средства будут направлены на закупки для Украины, включая ПВО и артиллерийские снаряды. Сами резервы будут нетронутыми. Кремль назвал передачу доходов воровством и обещал юридическое преследование всем причастным.

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