Депутат Андрей Картаполов завершил споры вокруг законопроекта, касающегося смартфонов и планшетов в зоне СВО. Глава Комитета ГД по обороне пояснил, что наказание будет применяться не за факт наличия гаджетов, а за пользование в личных целях.
Поправки об особенностях дисциплинарного взыскания в отношении военных на СВО предусматривают, что нарушение правил может привести к аресту сроком до 10 суток. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях, блогеры говорили о непонимании военных реалий. Однако Картаполов уверяет, что критики неверно поняли суть законопроекта.
"Речь не идёт о полном запрете использования планшетов и телефонов, — отметил депутат. — Запрещено использование в личных целях. Если военный использует телефон для личных переписок, звонков или фото вне связи с выполнением задач и может поставить под угрозу безопасность, его подвергнут дисциплинарному взысканию".
Картаполов добавил, что связь с родными можно держать через кнопочные телефоны, что является более безопасным вариантом, пишет "Парламентская газета".
"В 2019 году указом президента введена норма, запрещающая военным иметь при себе гаджеты с выходом в Сеть при выполнении воинских обязанностей, — напомнил парламентарий. — Ничего нового в этом плане мы не предлагаем".
Другие депутаты отмечают, что использование гаджетов с выходом в интернет стало необходимым. Александр Бородай, руководитель "Союза добровольцев Донбасса", рассказал, что на нестабильном фронте надёжная связь крайне важна.
"Вся война на синей связи, есть такое выражение, — отметил Бородай. — Это связано с Telegram, позволяющим поддерживать связь между подразделениями в условиях, когда наблюдение затруднено".
Проблема с новыми бойцами, которые публикуют в сети фото и информацию, уже решена благодаря строгим правилам. Например, передаваемая информация при перехвате теряет актуальность. Бородай добавил, что пока нет альтернативы Telegram для надёжной и защищённой связи в интересах ВС.
Военкор Александр Сладков отметил, что проблемы с гаджетами возникают из-за отсутствия альтернативы. По его мнению, если бы существовало штатное оборудование, способное заменить гаджеты, вопросы бы отпали.
Фото: commons.wikimedia.org/Вадим Гришанкин (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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