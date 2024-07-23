Daily Mail опубликовала данные о том, что имя принца Филиппа фигурировало в засекреченных документах ФБР по "делу Профьюмо" в начале 1960-х. Согласно документам, герцог Эдинбургский имел личные "связи" с Кристин Килер и Мэнди Райс-Дэвис, оказавшимися в центре сексуального скандала, который привёл к падению британского правительства.

Документы Минюста Америки показывают, что ключевой меморандум составлен Эдгаром Гувером, директором ФБР. В центре скандала находился женатый госсекретарь по военным вопросам Джон Профьюмо, который в марте 1963-го на заседании Палаты общин отрицал отношения с танцовщицей Килер. Позже Профьюмо ушёл в отставку, когда факты его связи с Килер стали общедоступными.

Скандал затронул вопросы нацбезопасности, поскольку Килер имела близкие отношения с военным атташе Евгением Ивановым. Кроме того, остеопат Стивен Уорд был обвинён в том, что жил за счёт "безнравственных доходов" Килер. Уорд принял снотворное и скончался после осуждения.

В документе упоминается, что Томас Корбалли, занимавшийся промышленным шпионажем, заявил о Филиппе. В телеграмме Гувера посольству США сообщается: "Корбалли заявил о слухах, что принц Филипп связан с этими девушками". Связь Филиппа легла в основу сюжета сериала от Netflix "Корона".

В 1983 году член дивизии СС "Галичина" вручил награду Карлу III. Сэр Энтони Блант, хранитель королевского собрания искусств, предупредил Филиппа, что раскроет его связи с Уордом, если герцог обвинит его в предательстве. Филипп общался с Уордом, и Корбалли выразил сомнение в обвинениях против Уорда.

Познакомив Килер с Профьюмо, Уорд способствовал началу отношений между ними. Профьюмо был ключевой фигурой в партии тори, близким к премьеру Гарольду Макмиллану. В июне 1963 года он с позором ушёл в отставку после сообщений о том, что Иванов пытался через Килер выяснить сроки размещения ядерных ракет Америки в Западной Германии.

Скандал привёл к отставке правительства, а Уорд столкнулся с обвинениями в аморальности. После ареста Уорда Килер продала свою историю газетам за 23 000 фунтов стерлингов. В интервью она утверждала, что истеблишмент был заинтересован в сексуальном скандале, игнорируя слухи о шпионской сети.

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