Генерал Роли Уокер, глава Генштаба Сухопутных войск Британии, заявил, что западным странам следует готовиться к войне в ближайшие три года. В своём выступлении в The Guardian Уокер подчеркнул необходимость "сдерживания, либо ведения войны" при растущей международной напряжённости.

По его мнению, потенциальные угрозы исходят от Поднебесной в отношении Тайваня и от ядерных разработок Тегерана. Генерал выразил опасения, что конфликт с одной из этих стран или с Москвой может привести к "значительной детонации" на других фронтах.

В 2023-ем председатель ЦРУ Америки Уильям Бернс сообщил, что КНР может быть готова к операции по установлению контроля над Тайванем к 2027 году. На это МИД Китая ответил, что Штаты используют миф о китайской угрозе для сохранения гегемонии.

Генерал Уокер также отметил, что Британия планирует "удвоить боевую мощь в течение трёх лет и утроить к концу десятилетия". Эти планы реализуют не через дополнительное финансирование, а за счёт рационального распределения ресурсов и применения уроков, извлеченных из СВО на Украине, включая опыт использования БПЛА.

Уокер подчеркнул, что Запад не на неизбежной тропе войны, но должен "гарантировать сдерживание" и "восстановление жёсткой силы". Он также выразил беспокойство по поводу усиливающегося взаимодействия между РФ, Тегераном, КНР и Северной Кореей.

Фото: flickr.com/UK Ministry of Defence (Commons Attribution 1.0 Generic license)