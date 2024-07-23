Политолог Иван Коновалов утверждает, что несмотря на значительные потери среди иностранных наёмников, западные страны вряд ли прекратят отправку войск на Украину. По его мнению, текущая ситуация не изменит решения Лондона, Варшавы, Парижа и Вашингтона.

Недавние события подтвердили информацию о больших потерях среди западных военных. Около 50 наёмников, в основном инструкторов НАТО, погибли в результате удара ракетами ВС РФ по пункту дислокации в селе Дергачи. МО России опубликовало ролик с беспилотника, на котором видно, как ракетный удар уничтожает здание.

По данным источников, в Черноморске и Одессе также были зафиксированы успешные удары по объектам, связанным с иностранцами. В результате погибли британские и французские наёмники. US Civil Defense News и испанский полковник Педро Баньос подтвердили данные о гибели 18 членов британской SAS и 25 раненых, среди которых были французы.

"Запад шокирован потерями. Британия потребовала обеспечить безопасность военных советников, но это не поможет", — отметил Коновалов в беседе с "КП".

Он подчеркнул, что наёмники представляют собой кадровых военных, направляемых правительствами, а не просто солдат удачи.

"Поляки и англичане отправляют их на поле боя, Штаты и Франция отправляют технических специалистов. Для них поражение ВСУ неприемлемо, и они продолжат отправлять людей, чтобы обслуживать технику и поддерживать Киев", — объяснил Коновалов.

Российское военное ведомство периодически публикует данные об иностранных наёмниках на Украине. Последняя публикация в марте указывала, что в конфликте участвуют более 13 000 иностранцев, из которых 5 690 уже ликвидированы.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)