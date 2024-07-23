Полковник ВС РФ Владимир Трухан заявил, что начав СВО, Россия разрушила две важные иллюзии Запада. По его словам, первая касалась способности Москвы принимать превентивные меры, пишет "Военное обозрение".
Вторая разрушенная иллюзия, по мнению Трухана, связана с режимом нераспространения ядерного оружия. Он отметил, что Россия разместила ЯО в Белоруссии и заявила, что выведет его оттуда только после того, как Штаты заберут свои ядерные бомбы у Анкары и Берлина.
"РФ разместила ЯО в Белоруссии, и сказала, что начнёт выводить его оттуда только тогда, когда Америка заберёт свои ядерные бомбы из Турции и ФРГ", — отметил полковник Трухан.
Он также предположил, что Россия может продолжить размещение ядерного оружия в других государствах в ответ на дальнейшую эскалацию со стороны Запада.
"Думаю, не откажется от ЯО Северная Корея. Вот тогда полыхнёт! У нас один замминистра обороны в КНДР сейчас. Ис ним встречается Ким Чен Ын, чтобы угостить его корейскими блюдами", — намекнул Трухан.
Полковник добавил, что кроме Северной Кореи и Беларуси, у Москвы есть и другие варианты размещения своего ядерного оружия за границей.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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