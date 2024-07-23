В Международный день китов и дельфинов стоит отметить, что морские млекопитающие продолжают помогать людям и в военных целях, несмотря на запрет промышленной добычи от Международной китобойной комиссии. Программы подготовки существуют как в России, так и в Америке. О возможностях боевых дельфинов пишет РИА Новости.

Штыком и камерой

Китообразные выделяются высоким интеллектом и способностью к обучению, что делает их особенно ценными в военных целях. В СССР работы с афалинами начались в 1960-х годах. На Черноморском побережье был открыт научно-исследовательский центр, и уже в 1975 году дельфины выполняли боевые задачи.

Их обучали отслеживать и нейтрализовать подводных диверсантов, используя штык на голове. Для дельфинов разработали специальные мины, которые крепили к их спинам. Достаточно было, чтобы дельфин подплыл к кораблю и прикоснулся к корпусу, чтобы мина прилипла.

Американские программы

В Штатах также существуют программы по подготовке боевых морских млекопитающих, например, на базе в Сан-Диего. В дополнение к дельфинам американцы используют морских львов, которые способны выполнять более сложные задачи, на их ластах устанавливают камеры для дистанционного наблюдения.

Дорогое удовольствие

"Позволить себе столь сложную программу могут лишь очень богатые государства," — отметил биолог Алексей Бабченко. — "Раньше США и СССР. Я читал об экспериментах с дельфинами, морскими львами и белухами. Значимых ролей в конфликтах они не сыграли. По слухам, Штаты использовали сивучей в Иракской войне для проверки акваторий на наличие подводных ДРГ. У дельфинов высокая обучаемость, однако натренировать их очень дорого и, в принципе, не нужно".

В настоящее время программы подготовки в США и России строго засекречены. Хотя западные СМИ сообщали о применении дрессированных дельфинов для охраны базы ЧФ в Севастополе, официального подтверждения не было. Известно, что при распаде СССР подразделение с дельфинами перешло к Украине, где их использование было приостановлено. После вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ работы с дельфинами возобновились. В марте 2016-го МО РФ разместило заказ на приобретение пяти афалин.

История их применения в военных целях уходит в XIX век. Эммануил Нобель предложил идею использования дельфинов и тюленей для обезвреживания мин, а в 1915 году дрессировщик Владимир Дуров предложил использовать тюленей. Однако эти идеи получили признание гораздо позже.

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