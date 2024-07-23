Российский лётчик чудом выжил после обстрела Су-25 из ПЗРК на Покровском направлении. Он смог катапультироваться и, несмотря на риски, добраться до эвакуационной группы. Об инциденте стало известно во вторник, 23 июля.

Самолёт был подбит с земли, огонь открыли солдаты 110 механизированной бригады ВС Украины. Эта бригада пытается сдержать продвижение ВС РФ в районах Лозоватского, Прогресса и Новосёловки Первой.

Лётчик успел катапультироваться, военный блогер Кирилл Фёдоров отметил: "Он действовал грамотно и быстро, чем спас себе жизнь. Борт Су-25 считается крепкой машиной, и при попадании ракеты страдает только самолёт".

На земле лётчику грозила новая опасность — риск попасть в плен к ВСУ. Ситуацию усложняло то, что вертолёты поисково-спасательного отряда не могли подлететь к месту приземления из-за интенсивного обстрела.

Федоров уточнил: "Лётчик, будучи решительным и смелым, добрался до пехоты. Пехота вывезла его в тыл. С ним всё хорошо, подлечится — и в бой". Эту информацию подтвердил канал Fighterbomber: "Летчика забрали. Нью-Йорк должен быть разрушен!", — отметил он.

Эксперты предполагают, что огонь по самолёту мог вестись группой ДРГ ВСУ из засады.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)