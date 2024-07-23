Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что выполнит поручение главы Чечни Рамзана Кадырова относительно ситуации с бизнесом торговой онлайн-площадки Wildberries. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Без сомнений, все поручения главы ЧР, Героя РФ Рамзана Кадырова будут исполнены быстро и на 100%. Мы доведем всё до конца!", — написал Делимханов.

Ранее Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил Делимханову разобраться в ситуации вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук якобы оградили от мужа и семерых детей, и супруги лишены возможности пообщаться при встрече.

Однако сама Татьяна опровергла данные о рейдерском захвате, утверждая, что все сделки были согласованы с супругом, а сама ситуация является ничем иным как "разводом". Об этом она ранее написала в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org/The State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)