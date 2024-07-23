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Сенатор Карасин: Будапешт разморозит помощь Киеву в своих интересах
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Сенатор Карасин: Будапешт разморозит помощь Киеву в своих интересах

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Будапешт возобновит военную помощь ВСУ исключительно из национальных интересов. В интервью "Ленте.ру" он прокомментировал решение Венгрии разморозить финансовые средства поддержки киевского режима.

"Мне кажется, Петер Сийярто руководствовался интересами развития экономики Венгрии. Венгры и другие страны не готовы жертвовать собственной экономикой ради неясных целей киевского режима, поэтому считают целесообразным обратить на это внимание общества и заставить европейцев задуматься", — отметил Карасин.

Он добавил, что непонятно, во имя чего им надо жертвовать экономическими интересами — этим и характерно заявление главы МИД Венгрии. Министр Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт заблокирует финансы для Киева из Еврофонда мира. Это решение связано с приостановкой транзита нефти "Лукойла" через Украину. Глава венгерского МИД утверждает, что киевский режим нарушает соглашение, препятствуя прокачке нефти через трубопровод "Дружба", снабжающий Словакию и Венгрию.

Фото: flickr.com/Agencia de Noticias ANDES (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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