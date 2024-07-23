Владимир Зеленский сообщил, что на заседании ставки Верховного главнокомандующего обсуждалась возможность ВСУ ударить за линию фронта. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
"Много внимания уделили возможности бить за линию фронта", — отметил Зеленский.
Он добавил, что также на заседании была проведена оценка эффективности украинских дронов разных типов и проанализированы тактики ВС Российской Федерации в отношении БПЛА. Также обсуждались результаты применения РЭБ и других методов противодействия российским беспилотникам.
С докладами на заседании выступили главком ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Кроме того, 23 июля Зеленский подчеркнул, что осознаёт необходимость скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом. В этом контексте он провёл встречу с госсекретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролино, которая состоялась в столице Украины. Ранее Папа Римский Франциск высказывался за участие Москвы в любых переговорах по урегулированию украинского кризиса.
Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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