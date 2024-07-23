Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв высказался о законопроекте, предлагающем запретить бойцам в зоне СВО использование устройств с доступом в интернет. Поправки к нему уже получили поддержку в комитете, где работает Журавлёв. В интервью "Газеты.Ru" депутат отметил, что закон нуждается в серьёзной доработке.

"Проект явно сырой и требует проработки, за поправки я не голосовал. Одно дело, если бы решал командир, ему лучше знать, что использовать на передовой, а что категорически нельзя. Но полномочия возлагаются на военную полицию, которая вряд ли будет разбираться в тонкостях. Например, планшет, с которого оператор управляет БПЛА, он боевой или нет? Сложно отрицать его функцию в боях, а ведь в нём и видео хранятся, и фото. Получается, у бойца его нужно изъять, а самого арестовать? Трактовать проверяющему можно как угодно, что даёт широкое поле для нарушений", — подчеркнул Журавлёв.

По мнению депутата, сейчас нет необходимости ужесточать нормы по гаджетам в зоне СВО.

"На передовой и так прекрасно известно, что необходимо, а что опасно", — добавил он.

Комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, предлагающие считать дисциплинарным проступком нарушение запрета на ношение электронных гаджетов на службе. Закон касается запрета на устройства "бытового назначения", способные передавать данные геолокации, а также распространять или предоставлять аудио-, фото- и видеоматериалы. За нарушение грозит дисциплинарный арест до 10 суток.

Идею поправок раскритиковали военкоры и блогеры: смартфоны на передовой играют критически важную роль в управлении беспилотниками, в разведке и наведении артиллерии, что делает ограничения нецелесообразными.

Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)