Американская компания General Atomics объявила о начале разработки нового дрона Gambit 5, который сможет базироваться на авианосцах. Об этом пишет The War Zone (TWZ). На недавно состоявшемся авиасалоне Фарнборо в Британии компания представила рендер, демонстрирующий Gambit на палубе HMS Prince of Wales.
"Мы думаем о новой концепции Gambit 5 для базирования на авианосцах, но доставка вооружений не обязательно должна быть главным требованием. Это может быть система разведки, рекогносцировки как Gambit 1, либо гибрид", — пояснил представитель General Atomics Марк Бринкли.
Дроны Gambit обладают общей базой с ИИ, системой управления полётом и трёхколесным шасси. На эту базу можно установить планеры и полезную нагрузку. Ранее компания демонстрировала разведывательные версии Gambit и БПЛА для поражения воздушных целей. Предполагается, что палубной версии аппарата необходимо усиленное шасси, способное выдерживать высокие нагрузки при посадках.
В марте TWZ сообщал о первом полете дрона XQ-67A. Этот аппарат разработан для программы ВВС США Off-Board Sensing Station, предусматривающей размещение на беспилотнике датчиков ведущего борта. Это позволит увеличить радиус разведки ведущего самолёта.
Фото: сommons.wikimedia.org/usbotschaftberlin (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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