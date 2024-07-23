ВСУ ударили по штурмовику Су-25 в районе Торецка, сообщили украинские СМИ. Информацию подтвердили авторы Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", уточнив, что лётчик успешно катапультировался. На опубликованных кадрах парашют пилота раскрывается, а его спасение подтвердили ряд околовоенных пабликов.

Стоит отметить, что официального подтверждения от МО России пока нет. Согласно сообщениям, Су-25 поддерживал атаки на Торецком направлении, в частности на поселок Нью-Йорк в Донецкой Республике.

"Лётчик с риском для жизни атаковал позиции противника и попал под огонь ПЗРК. Лётчик был эвакуирован спасательной группой", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили пункт дислокации инструкторов блока НАТО в Харьковской области, применив ОТРК "Искандер-М".

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)