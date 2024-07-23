Президент Америки Джо Байден планирует в ближайшее время назначить нового директора Секретной службы после отставки Кимберли Читл. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Белого дома.

Ранее ведущие американские СМИ сообщили, что Читл подала в отставку после того, как её ведомство не предотвратило покушение на Дональда Трампа. Байден подчеркнул, что независимое разбирательство по инциденту от 13 июля продолжается, и он с нетерпением ждёт итогов.

"То, что произошло, не должно повториться. Желаю Ким всего наилучшего и вскоре назначу нового директора", — говорится в заявлении Байдена.

Глава Министерства внутренней безопасности Штатов Алехандро Майоркас подтвердил отставку Читл. Ранее Кимберли в Конгрессе признала, что покушение явилось "колоссальным провалом", его можно было предотвратить. После этих слов законодатели открыто призвали её покинуть пост. Но сама Читл ранее дала понять, что не оставит должность, поскольку является "наиболее квалифицированным лицом" на посту главы Секретной службы Штатов.

Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)