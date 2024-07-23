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Бербок поддержала Харрис в гонке за пост лидера США речью о тестостероне
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Бербок поддержала Харрис в гонке за пост лидера США речью о тестостероне

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила поддержку вице-президенту Америки Камале Харрис как кандидату на предстоящих президентских выборах. На совместной конференции с коллегой из Нидерландов Каспаром Велдкампом она подчеркнула плюсы женщин в политике, особенно в моменты, когда в мире излишне много тестостерона.

"В мире, где в воздухе слишком много тестостерона, сильные женщины могут не навредить, но принести пользу," — заявила Бербок, отвечая на вопрос о кандидатуре Харрис.

Речь министра транслировалась в соцсетях МИД Германии. Бербок также отметила, что трансатлантические отношения "теснее, чем когда-либо", что является заслугой Джо Байдена. Она подчеркнула, что независимо от того, кто станет следующим главой Белого дома, Берлин продолжит укреплять отношения в области внешней политики и безопасности.

Президентские выборы в Америке состоятся 5 ноября. Ранее предполагалось, что Демпартию будет представлять Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах с Трампом в партии стали звучать призывы отказаться от его участия в выборах. В итоге Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис.

Фото: flickr.com/Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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