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Военлёт Попов: На Украине ждут мощнейший ракетный удар ВКС РФ из-за прибытия F-16
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Военлёт Попов: На Украине ждут мощнейший ракетный удар ВКС РФ из-за прибытия F-16

Украинские источники сообщают о подготовке к "самому массированному" ракетно-беспилотному удару ВС РФ. Это связано с прибытием F-16. Заслуженный военлёт России, генерал-майор Владимир Попов, рассказал "АиФ", что в случае такого удара первыми целями станут аэродромы и самолёты противника.

Западные спецслужбы сообщили администрации Киева о пристальном мониторинге российскими войсками местных аэродромов на предмет наличия F-16. По данным Bloomberg, ВСУ получат шесть истребителей до конца лета, а к концу года — ещё 14. Владимир Зеленский требовал 128 самолётов. Франция поставит несколько Mirage 2000. Однако украинские паблики предупреждают, что это не останется безнаказанным.

"Россияне подготовили Ту-95МС и Ту-22М3. Они готовятся к массированному удару по аэродромам. Сейчас точечно выносят ПВО и вспомогательную инфраструктуру. Возможно, будет самый массированный комбинированный ракетно-беспилотный удар за историю СВО", — пишет "Легитимный".

Генерал Попов подтвердил, что такой сценарий вполне вероятен.

"Аэродромная инфраструктура приоритетна при ведении боёв. Далее идут командные пункты, ПВО, линии коммуникаций, узлы связи, ж/д и автомобильные узлы, мосты. В таком порядке инфраструктура атакуется при воздушной операции и наступлении", — отметил Попов.

По его словам, ВС РФ могут достать любой аэродром на Украине, начиная с Луцка Ивано-Франковска, Одессы и самых западных точек.

"Я там летал, знаю аэродромы. Тот же Староконстантинов, западный и мощный аэродром", — добавил он.

Попов также подчеркнул, что российские удары становятся всё более частыми: "Сначала били раз в 2-3месяца, затем 2-3 раза в месяц, теперь еженедельно". Он отметил, что это оказывает сильное психологическое давление на ВСУ и обслуживающий персонал.

Генерал также подчеркнул, что политическая ситуация в приграничных странах неоднородна: "Там 40-45% населения на стороне РФ или за налаживание отношений. Поэтому пока мы далеки от прямого столкновения с приграничьем в боевом конфликте".

Фото: commons.wikimedia.org/Alexandr Shukhov (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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