Госкорпорация "Ростех" сообщила, что ракеты "Вихрь" начали активно использоваться в зоне СВО не только для уничтожения бронетехники ВС Украины, но и для поражения огневых точек противника и замаскированных объектов.
"Арименение "Вихрей" расширяется. Их используют не только по бронетехнике в укрытиях или в движении, но и для поражения огневых точек ВСУ и защищённых объектов", — говорится в сообщении "Ростех".
Концерн "Калашников" в составе "Ростеха", выпускающий "Вихри", работает над увеличением дальности и совершенствованием боевой части, а также планирует адаптировать ракету для использования с беспилотными аппаратами.
Ракеты "Вихрь" предназначены для поражения бронетехники и укреплений, а также движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей на дистанции до 10 км. Основными носителями являются вертолёты Ка-52 "Аллигатор". На скорости свыше 600 метров в секунду ракеты "Вихрь" поражают цели, практически гарантируя уничтожение. Госкорпорация "Ростех" продолжает совершенствовать технологию и увеличивать потенциал "Вихрей" для их эффективного применения в различных боевых условиях.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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