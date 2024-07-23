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SCMP: КНР ввела строгие меры для защиты гостайн
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SCMP: КНР ввела строгие меры для защиты гостайн

Поднебесная приняла новый свод строгих правил и проверок для госслужащих, имеющих доступ к государственным тайнам, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

"Новые правила представлены как руководство для чиновников, работающих в обширном госсекторе КНР. Они призваны лучше защитить гостайны, а также включают более строгую проверку служащих... 74 статьи отражают более 10 новых положений пересмотренного закона о гостайне", — передаёт газета.

Авторы материала отмечают, что введение более строгих требований произошло на фоне того, что Пекин пытается обезопасить себя от иностранных конкурентов, которые способны получить различные данные о Поднебесной — от политической и экономической статистики до экологической информации.

Известно, что 19 июля помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели может ввести санкции против КНР за торговлю с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org/G20 Argentina (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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