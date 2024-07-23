Глава Секретной службы Америки Кимберли Читл подала в отставку после неудачного покушения на Дональда Трампа, сообщил Fox News. Читл, которая ещё неделю назад отказывалась увольняться, заявив о своей полной ответственности за инцидент, покинула пост.

"Мне надо убедиться, что мы выделяем необходимые ресурсы персоналу и проводим проверку", — сказала она.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании. Во время выступления началась стрельба, и Трамп, схватившись за ухо, упал, окружённый телохранителями. Позже выяснилось, что получено касательное ранение уха.

Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс, зарегистрированный республиканцем, но жертвовавший деньги демократам. Крукс успел сделать несколько выстрелов, прежде чем был застрелен агентами. Он вёл огонь с крыши здания в 140 метрах от сцены, где выступал Трамп. Рядом была найдена винтовка AR-15, оформленная на его отца.

Кимберли Читл объяснила, что агенты заметили стрелка, но у них было мало времени для реагирования: обнаружить, идентифицировать и нейтрализовать преступника. Кроме того, охрана здания была под контролем местной полиции. Полицейские отправились на крышу, но когда один из них поднялся, Крукс навёл на него оружие. Полицейский, будучи безоружным, спрятался. Кроме Трампа пострадали ещё двое, 50-летний пожарный Кори Комператоре погиб на месте.

Фото: сommons.wikimedia.org/DHSgov (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)