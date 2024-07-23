Татьяна Бакальчук, глава компании Wildberries, опровергла слухи о рейдерском захвате компании, заявив: "Это не захват, это развод".

Владислав Бакальчук, который ранее обсуждал семейные проблемы с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, присутствовал на презентации новой структуры, объединённой с Russ. Татьяна также опубликовала фото с этого мероприятия.

"Это развод, а не захват Изначально всё согласовано с Владиславом, он присутствовал на презентации новой структуры объединённой компании", — заявила она, сопровождая сообщение фотографией.

Ранее Рамзан Кадыров обещал защитить бизнес основателей Wildberries от "рейдерского захвата". Он опубликовал видео беседы с предпринимателем Бакальчуком, в котором тот рассказал, что его жена Татьяна ушла из дома и связалась с людьми, желающими отобрать их бизнес.

Кадыров также заявил, что активы Wildberries с начала июля путём юридических махинаций переходят в чужие руки через Russ Outdoor: "Мошенники даже не пытаются создать видимость чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в 100 раз меньше Wildberries, не совпадает по интересам и характер бизнеса ретейлера WB и рекламного оператора Russ".

Фото: commons.wikimedia.org/Tatarstan.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)