Сенатор от Запорожья и член Комитета верхней палаты по обороне Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова о том, что причиной его ранения в Донецке зимой 2022-го стал смартфон.

Картаполов ранее заявил, что критика закона об ограничении использования телефонов бойцами в зоне СВО связана с тем, что по Рогозину "прилетело по телефону, когда отмечал День рождения". Рогозин был одним из критикующих данный документ.

"А откуда такие сведения? Причём здесь смартфон, которого с собой не было, поскольку я за 15 минут до обстрела с бойцами в располагу вернулся? Или он знает что-то, чего не знает следствие? Если это аргумент в защиту закона, то и не аргумент вовсе, а наоборот", — ответил ему Рогозин.

Проект, предложенный депутатами, предусматривает, что использование электронных устройств с подключением к интернету, а также позволяющих вести съемку, аудиозапись и передачу геоданных, будет отнесено к грубым дисциплинарным проступкам. Поправки позволят командирам принимать решения о дисциплинарном аресте провинившихся.

Рогозин раскритиковал инициативу, назвав интернет и Telegram важнейшими способами коммуникации для подразделений ВС РФ в условиях, когда штатные средства связи не работают. Он подчеркнул, что опытные бойцы знают, как пользоваться устройством, чтобы обойти уязвимости, например, отключить Google.

"Прежде чем запрещать, надо создать другое. Иначе кроме колоссального вреда армии из этого ничего не выйдет. Впрочем, в России жёсткость законодательства всегда компенсировалась отсутствием требования его исполнения", — написал Рогозин.

В ответ Картаполов подчеркнул, что закон не касается устройств, предназначенных для боевой работы. Он направлен на обеспечение безопасности подразделений и бойцов, и на урегулирование ранее принятых решений.

Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)