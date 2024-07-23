Ношение гаджетов в ходе службы в зоне СВО будет считаться грубым дисциплинарным проступком, следует из поддержанных комитетом Госдумы по обороне поправок. Военные паблики резонно задаются вопросами, как летать на Су-24, Су-27, Ми-24Д и Ка-27 без гаджетов? Как работать операторам БПЛА и артиллеристам, деятельность которых зависит от смартфонов? Как воевать в незнакомом населённом пункте без гаджетов и карт в XXI веке? Когда над головами больше сотни спутников, кружат Global Hawk, Mavic и другие беспилотники, когда работают РЛС и камеры вдоль линии соприкосновения, а в тылу "ждуны" и агентура.

Разве у российских бойцов есть альтернатива гаджетам? Ведь их бесконечный список можно составить и без учёта смартфонов: навигаторы, смарт-часы, тепловизоры, бинокли с WiFi, планшеты с Offline Maps, пульты и очки FPV-дронов, сканеры частот и прочее, чем сегодня орудует армия. Дрон Mavic также является гражданским гаджетом и способен хранить и передавать медиафайлы и данные геолокации. Возможно, последуют уточнения, и запретят что-то конкретное?

Тему поправок NewsInfo.Ru обсудил со Львом Корольковым, экспертом по кризисным ситуациям и ветераном Службы внешней разведки.

"Видимо, подход должен быть отработан дифференцированный, в каких случаях и в каких условиях должны работать с гаджетами. Если это личные, возможно, будут введены ограничения. А что касается необходимости работы в служебном отношении — конечно, необходимо работать с электронными устройствами. Как их можно запретить? Тогда придётся остановить ведение боевых действий, не говоря уже обо всём остальном. Это довольно серьёзная вещь, и, видимо, уже на этапе обсуждения она встретила сомнение. И утечка может быть, и перехват, это тоже имеет место. Это сложный закон", — отметил эксперт.

Как Вы думаете, уточнения последуют? И что конкретно всё-таки будет запрещено?

"Наверное, какие-то запреты будут, но необходимо время, чтобы понять, что приносит пользу, а от чего, как говорил покойный император Николай Александрович: "Польза не доказана, а вред возможен". Конечно, любой закон требует полной оценки после прохождения практических периодов его применения", — заключил Корольков.

Тем временем Глава военного комитета ГД Андрей Картаполов разъяснил информацию относительно законопроекта о дисциплинарной ответственности участников СВО: "Речь не идёт о гаджетах для боевой работы. Закон направлен на обеспечение безопасности военных и подразделений и урегулирование ранее принятых решений. Остальное — от лукавого".

В свою очередь, Telegram-канал "Два майора" процитировал документ на официальном ресурсе: "Нарушение запрета при исполнении обязанностей военной службы, предусмотренных подпунктами… пункта 1 ст. 37 Федерального закона от 28 марта 1998-го № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием ИТС "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Вероятно, загвоздка в том, что гаджеты, о которых идёт речь, всё равно используются в боевой работе. Как это учтут в современных реалиях — время покажет.

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