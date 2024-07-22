Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 87,7805
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 95,7591
США проведут военные учения в Арктике
  1. Главная
  2. Мир

США проведут военные учения в Арктике

Минобороны Америки намерено провести военные учения в Арктике как самостоятельно, так и вместе с союзниками Вашингтона, чтобы продемонстрировать боеспособность страны и оперативную совместимость с партнёрами, сказано в обновлённой Арктической стратегии Пентагона.

"Присутствовать в Арктике самостоятельно и с союзниками для демонстрации оперативной совместимости и боеспособности, поддерживая оборону США и операции по проецированию глобальной силы", — указано в документе.

Штаты также намерены сотрудничать с партнёрами в Арктике и с промышленными компаниями, а также с и местными племенами Аляски, говорится в обновлённой Арктической стратегии Пентагона.

"Сотрудничать с партнёрами, властями на местном и федеральном уровне, а также на уровне штата, племенами на Аляске, с промышленностью для укрепления сдерживания и общей безопасности", — гласит документ.

Как указывается в стратегии, это необходимо для улучшения мониторинга и реагирования с учётом требований Национальной оборонной США.

Фото: commons.wikimedia.org/Brocken Inaglory (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Профессор Малинен из Финляндии: происходящее вокруг Байдена напоминает госпереворот

Профессор Малинен из Финляндии: происходящее вокруг Байдена напоминает госпереворот

Отсутствие президента Америки Джо Байдена на публичных мероприятиях может говорить о произошедшем в Вашингтоне государственном перевороте, считает доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Читать полностью
Белый дом на фоне заявлений о смерти Байдена сообщает, что он проводил онлайн встречи в этот понедельник

Белый дом на фоне заявлений о смерти Байдена сообщает, что он проводил онлайн встречи в этот понедельник

Белый дом, на фоне заявлений о смерти президента США Джо Байдена, заявляет о рабочих встречах, проведенных им в онлайн формате.

Читать полностью

Общество

Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака

Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака

Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.

Читать полностью
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес

В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес

Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.

Читать полностью

Новости