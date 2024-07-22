Минобороны Америки намерено провести военные учения в Арктике как самостоятельно, так и вместе с союзниками Вашингтона, чтобы продемонстрировать боеспособность страны и оперативную совместимость с партнёрами, сказано в обновлённой Арктической стратегии Пентагона.
"Присутствовать в Арктике самостоятельно и с союзниками для демонстрации оперативной совместимости и боеспособности, поддерживая оборону США и операции по проецированию глобальной силы", — указано в документе.
Штаты также намерены сотрудничать с партнёрами в Арктике и с промышленными компаниями, а также с и местными племенами Аляски, говорится в обновлённой Арктической стратегии Пентагона.
"Сотрудничать с партнёрами, властями на местном и федеральном уровне, а также на уровне штата, племенами на Аляске, с промышленностью для укрепления сдерживания и общей безопасности", — гласит документ.
Как указывается в стратегии, это необходимо для улучшения мониторинга и реагирования с учётом требований Национальной оборонной США.
Фото: commons.wikimedia.org/Brocken Inaglory (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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