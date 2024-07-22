Появились уникальные видеокадры штурма Торецка в Донецкой Республике, на которых видно, как бойцы армии России заходят в тыл укрепрайона ВСУ.
"На кадрах заметно передвижение штурмовых групп ВС РФ в ходе операции по взятию опорных пунктов ВС Украины в пригороде Торецка (Дзержинска)", — пишет Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
В публикации отмечается, что группировка "Центр" продолжает штурмовать пригороды сразу с нескольких направлений. Идут ожесточённые бои в Кирове, Южном, Железном и Дружбе.
Ранее в интернете появились кадры авиационного удара ракетой Х-38МЛ по мосту под Торецком в ДНР, который ВСУ использовали для снабжения своих передовых частей. Как сообщалось, спецназ ГУР Украины подорвался на автомобиле, заехав на минное поле.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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