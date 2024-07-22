Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что выход Джо Байдена из избирательной кампании повлечёт за собой серьёзные политические последствия на Украине.
"Заявление Байдена неизбежно повлечёт международно-политические последствия в контексте кризиса вокруг Украины", — отметил Грызлов, чей комментарий распространила пресс-служба дипмиссии в Минске.
Он пояснил, что на фоне нерешённых проблем в экономике Штатов политикам будет все сложнее объяснить избирателям, зачем их страна тратит миллиарды долларов на поддержание конфликта в Восточной Европе.
"Последний пакет помощи ВСУ согласован со скрипом и не с первого раза, а в дальнейшем сделать это будет труднее, если возможно в принципе. Привычные для демократов морализаторские слоганы попросту не работают", — подчеркнул дипломат.
Однако главная проблема демократов на украинском треке не в провальной риторике.
"Отказавшись от борьбы за пост, Байден лишил себя и партию рычагов влияния на элиты. Досиживающий президент — протокольная фигура, с которой нет смысла вести политический торг. Влияние Байдена на политиков и институты США и на международной арене будет снижаться", — заявил Грызлов.
Такая ситуация серьёзно скажется на позиции Украины, уверен дипломат.
"Для Зеленского это может стать фатальным. В ближайшие месяцы его главный спонсор будет сконцентрирован на внутриполитических вопросах. Украина выпадет из повестки. Ни один кандидат не станет в разгар предвыборной кампании лоббировать предоставление Киеву многомиллиардного пакета из кармана налогоплательщиков", — подчеркнул Грызлов.
По его мнению, ЕС и НАТО будут ориентироваться на итоги выборов в Штатах, прежде чем предпримут серьёзные шаги.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Государственной Думы (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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