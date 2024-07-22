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Профессор Малинен из Финляндии: происходящее вокруг Байдена напоминает госпереворот
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Профессор Малинен из Финляндии: происходящее вокруг Байдена напоминает госпереворот

Отсутствие президента Америки Джо Байдена на публичных мероприятиях может говорить о произошедшем в Вашингтоне государственном перевороте, считает доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.

"Справедливо спросить, где же американский президент? Начинает казаться, что всё это государственный переворот", — написал он в социальной сети X.

Ранее в соцсетях появились слухи о "смерти" Байдена. Пользователи активно обсуждают "пропажу" главы Белого дома, поскольку тот отказался от участия в президентской гонке в письменном виде, а не записал избирателям видеообращение.

В администрации президента Америки позднее уточнили, что Байден в понедельник провёл встречи с чиновниками по национальной безопасности в виртуальном формате. Заявление Вашингтона было сделано на фоне спекуляций о "смерти" американского лидера.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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